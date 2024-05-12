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Казанский УНИКС уступил «Локомотиву» со счетом 83:89

Баскетбольные команды УНИКС и «Локомотив-Кубань» встретились 11 мая в Краснодаре в рамках третьего матча полуфинальной серии Единой лиги. 

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Баскетбольные команды УНИКС и «Локомотив-Кубань» встретились 11 мая в Краснодаре в рамках третьего матча полуфинальной серии Единой лиги.

Матч завершился со счетом 83:89 в пользу хозяев поля. Самым результативным игроком стал центровой казанской команды Джален Рейнольдс, который набрал 24 очка, шесть подборов и семь потерь. Разыгрывающий защитник Ненад Димитриевич добавил 19 очков и восемь передач.

Тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что его команда доминировала под щитом, но в концовке игры «Локо» сыграл умнее.

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