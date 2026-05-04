Новости Казани

Казанский школьник победил на чемпионате мира по шахматам

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Восьмилетний ученик из Казани завоевал титул абсолютного чемпиона мира по шахматам в своей возрастной категории. Юный шахматист продемонстрировал высокий уровень игры на международном турнире, обойдя соперников из других стран.

Победа стала результатом многолетних тренировок и участия в региональных и всероссийских соревнованиях. Тренеры отмечают природный талант и усидчивость молодого спортсмена, который начал заниматься шахматами в раннем возрасте.

Достижение казанского школьника признано значительным успехом в развитии детского шахматного спорта в регионе. Победа на мировом уровне подтверждает высокий уровень подготовки молодых талантов в Казани.

