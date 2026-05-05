Казанские туристы застряли в аэропорту Атырау на семь часов

Рейс авиакомпании Arendon из Антальи в Казань совершил вынужденную посадку в аэропорту Атырау (Казахстан) из-за введения режима «Ракетная опасность» в Татарстане. Более 200 пассажиров, включая туристов из Казани, провели в самолете семь часов без еды и возможности покинуть борт, несмотря на готовность казахстанской пограничной службы пропустить людей в терминал.

После выпуска в здание аэропорта авиакомпания сообщила о переносе вылета минимум до полуночи из-за отдыха экипажа. Точное время отправления остается неизвестным. Пассажирам не предоставили ни питание, ни размещение в гостинице. Единственный доступный напиток — вода из кулера, установленного самим аэропортом.

Дополнительную сложность создает невозможность оплаты услуг: российские платежные карты, включая МИР и UnionPay, в аэропорту не принимаются. Попытки связаться с российским консульством результата не дали. Пассажиры выражают озабоченность неопределенностью ситуации и возможностью новых задержек из-за ночных атак беспилотников.

Аналогичная ситуация произошла с казанскими туристами, вернувшимися из Шарм-эль-Шейха. Ночью в Татарстане был введен режим повышенной боевой готовности после обнаружения беспилотников. Казанский аэропорт работает с ограничениями, задержаны более 40 рейсов.