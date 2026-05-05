Казанские автоинспекторы задержали подростка-нарушителя

Госавтоинспекция Казани установила личность водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия 21 апреля. Инцидент произошел на улице Краснококшайской, где столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ-2109.

После столкновения водитель отечественного автомобиля покинул место аварии. Сотрудники отделения розыска начали поиск и установили, что за рулем находился 16-летний подросток.

Подросток признал свою вину. По его словам, он потерял контроль над автомобилем во время поездки с друзьями и испугался последствий произошедшего.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы, которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.