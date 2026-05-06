КазаньФорум впервые проведет ИТ-зону и международный хакатон

С 13 по 15 мая на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» в павильоне А2 МВЦ «Казань Экспо» откроется ИТ-зона с деловой программой и технологическими мероприятиями. Это первый опыт организации такой площадки на форуме.

В ИТ-зоне представят экспортные ИТ-решения, разработанные в Татарстане. Резиденты ИТ-парка и компании Иннополиса продемонстрируют проекты в области кибербезопасности, финтеха, образования, робототехники и цифровых решений для промышленности и сельского хозяйства.

Перед началом форума, 11 и 12 мая, в ИТ-парке пройдет международный финтех-хакатон CodeStorm. За два дня 15 команд разработают решения для задач банков-партнеров. Пять финалистов получат призовой фонд в размере 500 тысяч рублей и будут награждены на площадке форума.

Деловая программа начнется 13 мая пленарной сессией о мировых трендах финтеха и выходе российских финансовых сервисов на рынки стран Организации исламского сотрудничества. В программе также секции по экспорту ИТ-решений, цифровому партнерству и применению технологий в здравоохранении.

14 мая участники обсудят экспорт в сегментах SportTech, EventTech, TravelTech и Islamic FinTech, роль венчурного капитала в развитии проектов. Сбер организует Российский исламский экономический форум с сессиями по партнерскому финансированию. День завершится финалом хакатона CodeStorm с презентацией прототипов.