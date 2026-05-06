Казань увеличит финансирование антитеррористической программы

Казанский городской бюджет выделит 6,24 миллиона рублей на реализацию антитеррористической программы на 2026—2028 годы. Решение принято исполкомом столицы Татарстана и направлено на антикоррупционную экспертизу.

Финансирование составит 2,08 миллиона рублей ежегодно, что на 200 тысяч рублей больше, чем предусматривалось ранее. Средства будут распределены равномерно в течение трех лет.

Программа направлена на совершенствование профилактических мер по предупреждению террористических и экстремистских проявлений в городе. Основные направления включают организацию работы антитеррористической комиссии, информационно-просветительскую деятельность и мониторинг общественно-политических процессов.

В рамках программы планируется обеспечение антитеррористической защиты объектов жизнеобеспечения и мест массового скопления людей. Также предусмотрены проведение тематических мероприятий, конкурсов и информационных кампаний для населения.

Реализация программы предполагает комплексный подход к профилактике экстремизма через взаимодействие городских структур и общественных организаций.