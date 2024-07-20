Новости Казани
· 16+ · Полина Сластникова

Казань стала рекордсменом по росту цен на новое жилье

Исследователи составили топ городов-миллиоников по скорости роста цен на жильё в новостройке.

ProKazan

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Исследователи составили топ городов-миллиоников по скорости роста цен на жильё в новостройке.

Казань встала первой строчкой в рейтинге — за новый кв. метр в столице Татарстана придётся отдать 260 тыс., что на 37% больше, чем в июне 2023 года.

Вторым рекордсменом стал Челябинск с ростом в 35,9%, третье — Нижний Новгород, там цены стали выше на 35,2% за год. А вот Москва заняла пятнадцатую строчку рейтинга, на удивление цены в столице возросли всего на 13,6%

Ранее мы сообщали, что цены на такси в Набережных Челнах подскочили на 40% за год и достигли исторического максимума.

Ранее мы писали, что на реставрацию "Красных ворот" власти Казани затратят порядка 13 млн. рублей.

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