Казань стала рекордсменом по росту цен на новое жилье
ProKazan
Исследователи составили топ городов-миллиоников по скорости роста цен на жильё в новостройке.
Казань встала первой строчкой в рейтинге — за новый кв. метр в столице Татарстана придётся отдать 260 тыс., что на 37% больше, чем в июне 2023 года.
Вторым рекордсменом стал Челябинск с ростом в 35,9%, третье — Нижний Новгород, там цены стали выше на 35,2% за год. А вот Москва заняла пятнадцатую строчку рейтинга, на удивление цены в столице возросли всего на 13,6%
Ранее мы сообщали, что цены на такси в Набережных Челнах подскочили на 40% за год и достигли исторического максимума.
Ранее мы писали, что на реставрацию "Красных ворот" власти Казани затратят порядка 13 млн. рублей.
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