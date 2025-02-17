Казанцы провели фестиваль хип-хопа в татарских традициях

Казань снова в ритме хип-хопа! 14 февраля в кофейне «Фильтр» на Шаляпина, 26 прошло открытие фестиваля, объединившее рэперов, танцоров, битмейкеров, художников и скейтеров. Звуки битов перемешивались со стуком колес скейтбордов, зрители окружили мини-рампу, а рядом разгорался фристайл-баттл.

Фестиваль стал знаковым событием для городской сцены — здесь встретились новое поколение артистов и ветераны уличного движения.

От андеграунда до большой сцены: как хип-хоп изменил Казань

Еще десять лет назад хип-хоп в Казани оставался глубоким андеграундом. Это было движение энтузиастов: рэперы записывали треки на простые диктофоны, танцоры искали хоть какие-то залы для тренировок, а диджеи экспериментировали на минимальном оборудовании. Казалось, что эта культура разрознена и мало кому интересна.

«Сначала кажется, что ты один в этом движении. А потом внезапно понимаешь — вокруг тебя целый мир, полный единомышленников, и все это не стоит на месте, а развивается, движется, крутится», — вспоминает Марат Казиханов, основатель международного хип-хоп фестиваля в Казани.

Со временем всё изменилось. Люди находили друг друга, объединялись, создавали команды, выступали на первых баттлах. Постепенно Казань становилась городом, где хип-хоп — это не просто музыка, а способ самовыражения.

Сегодня здесь проходят фестивали, вечеринки, международные соревнования. Казанские танцоры, рэперы и битмейкеры уже конкурируют на всероссийском уровне.

«Раньше брейк был чисто уличной культурой, но сейчас это уже спорт мирового уровня. Он стал олимпийским, а это мощный толчок для всей сцены. В Казани брейк-данс уже не просто хобби — соревнования, фестивали, школы, баттлы идут один за другим. Хип-хоп здесь больше не в тени, он на сцене», — рассказывает Марат Казиханов.

Казань — это не только танцы. Рэп, диджеинг, граффити — всё это становится визитной карточкой города. Казанские диджеи играют не только на локальных площадках, но и в других городах, а уличные художники превращают стены в полотна для самовыражения. Среди них Рустам Кубик, Бозик и Иго Ван, чьи работы можно встретить в самых разных уголках Казани.

В музыкальной индустрии свои герои. Например, Malci Music, создающий мощные биты, которые оценивают даже те, кто привык слушать только западный хип-хоп.

«Мне нравится Tribe Called Quest. Я могу слушать их бесконечно. Обожаю Кендрика Ламара, Джеймса Брауна. Но и наши ребята тоже делают крутой звук», — отмечает Марат Казиханов.

Когда традиции встречаются с битами

В каждом городе хип-хоп звучит по-своему. Казань не стала исключением: здесь уличная культура впитала в себя татарские традиции, создав неповторимый стиль.

Одним из главных символов этой идентичности стало место, где проходило открытие фестиваля — кофейня «Фильтр». Ее основатель Ильдар Габидуллин, владелец еще и кофейни IST на берегу озера Кабан, давно работает на стыке городской культуры и локальных традиций.

«Я стараюсь, чтобы во всем, чем я занимаюсь, был мой личный вклад. Мне важно, чтобы бизнес не был просто бизнесом, а отражал мои ценности. Хип-хоп, андеграунд — это близко мне и людям, которые сюда приходят», — объясняет Ильдар Габидуллин.

Эта связь ощущается и в музыке, и в танцах, и в граффити. Например, участники фестиваля получили платки с традиционным татарским орнаментом, а на улицах города можно увидеть граффити, отражающие местную культуру.

«Мы пытаемся соединять татарский эпос, культуру, традиции с хип-хопом. Какая-то часть фестиваля посвящена именно этому, и это отражается в идентике всего события», — говорит Марат Казиханов.

Казань на мировой сцене: как международные связи развивают хип-хоп-культуру города

Казань вышла за пределы локальной сцены. Фестиваль собрал гостей из Японии, Казахстана, Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них Богдан Берлов из Казахстана, Олег Лукаш из Крыма, Женя Барышев из Москвы.

«Казань становится точкой притяжения для артистов со всего мира. Сейчас это происходит. К нам едут танцоры, диджеи, рэперы не просто ради выступлений — они хотят обмениваться опытом, учиться, делиться своими знаниями», — рассказывает Марат Казиханов.

Гости фестиваля признаются, что уровень сцены в Казани их впечатлил. Богдан Берлов делится своими впечатлениями:

«Я только прилетел из Казахстана, и такой масштаб вижу нечасто. Это только первый день, но чувствуется, что дальше будет что-то действительно крутое. В Казани очень сильная хип-хоп школа, крутые исполнители, здесь реально есть движение, развитие. Это место, где хип-хоп только набирает силу».

Иностранные участники отмечают, что Казань — это город, где хип-хоп чувствуется естественно, как часть городской жизни.

«Ты можешь не знать язык, но все равно поймешь друг друга через танец, музыку, граффити. Это международный язык», — говорит Марат Казиханов.

Будущее хип-хопа в Казани: шаг к статусу культурного центра России

Фестиваль показал, что хип-хоп в Казани уже не требует доказательств — он здесь, он развивается.

«Казань — это место, где хип-хоп вплетается в городскую культуру. Тут уже есть своя атмосфера, свои люди, свои площадки», — говорит Ильдар Габидуллин.

«Если мы продолжим делать фестивали, если будет поддержка, если молодежь увидит, что хип-хоп — это не просто уличные баттлы, а реальная возможность расти, учиться, становиться артистом, то через пару лет Казань уже нельзя будет игнорировать на карте российской сцены», — уверен Марат Казиханов.

Чтобы движение росло, городу нужны площадки, школы, фестивали. Чем больше возможностей для битмейкеров, танцоров и диджеев, тем быстрее Казань закрепит статус центра уличной культуры.

Казань звучит, Казань танцует, Казань создает новое.

И как сказал Марат:

«Хип-хоп в Казани — это мир, добро, любовь»