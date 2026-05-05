Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Советский районный суд Казани начал рассмотрение уголовного дела в отношении Ришата Сатдарова, обвиняемого в попытке дачи взятки должностному лицу. По версии следствия, в августе 2023 года он передал 2,7 миллиона рублей для оплаты взятки чиновнику правительства Татарстана. Подсудимому грозит до 11 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Сатдаров перевел деньги на счет компании ООО «СтройАльянс», откуда они были обналичены с комиссией 200 тысяч рублей. Оставшаяся сумма в 2,5 миллиона рублей была передана через посредников начальнику отдела ЖКХ и транспорта управления строительства аппарата Кабмина Татарстана Фаилю Салихову.

По данным следствия, целью платежа было оказать влияние на решение судьи Арбитражного суда Татарстана в пользу компании «СтройАльянс». Однако судья, с которым был знаком Салихов, к моменту попытки передачи взятки уже умер.

В результате Салихов вернул деньги одному из посредников, однако тот не стал возвращать средства в полном объеме и потратил часть на покупку автомобиля. Салихов впоследствии признал вину и был уволен со службы в связи с утратой доверия.

