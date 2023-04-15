«Это не лечится, можно умереть!»: в Казани вновь выявили больных корью

В Казани студенческую поликлинику закрывали из-за заболевшей 23-летней девушки

14 апреля 2023 года в столице Татарстана прогремела новости о новом случае распространения кори. На этот раз больного выявили в студенческой поликлинике на Оренбургском тракте. Ей оказалась 23-летняя девушка. По данным очевидцев, всех посетителей поликлиники закрыли на несколько часов в здании и не выпускали. Как позже выяснилось, в учреждении находился человек, который был заражён корью.

«Нас просто закрыли и не выпускают. Пока ничего не понятно. Всех заставили надеть маски и говорят о каких-то заражённых корью. Честно, напоминает фильм-апокалипсис. Мы все напуганы и находимся в панике. Кто-то даже из окон выпрыгивает, не выдерживая. Сейчас уже идет 3 час, как мы тут заперты без еды и воды», — рассказывал PROKAZAN анонимный очевидец событий.

В итоге, студенческий плен по данным очевидцев продлился около 5 часов, после которого все были отпущены. Больной корью был доставлен в инфекционную больницу.

В управлении здравоохранения Казани пояснили, что поликлиника не закрывалась целиком, а был ограничен выход и вход только в одном крыле, где находилась «опасная» пациентка. Из медучреждения не выпускали тех, кто был рядом с данным пациентом или около кабинета.

В поликлинике врачи проверили у всех изолированных наличие прививки от кори. Привитых двумя прививками — отпустили. Тем, у кого была одна — поставили вторую. Тем же, кто не прививался и не болел — сделали первую.

В начале года Роспотребнадзора по РТ отмечал, что ситуация по распространению кори — тревожная.

«Очень тревожит нас ситуация по кори. Сейчас в субъектах РФ уже четыре крупных очага, в том числе в соседних с нами. Эта инфекция очень заразная и быстро распространяется. И если среди нашего населения есть непривитые, могут возникнуть большие очаги заболевания.

», - говорила глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

Но что это за болезнь и откуда она пришла?

На этот вопрос ответил Микробиолог КФУ Павел Зеленихин.

— Насколько опасна корь и что это за инфекция?

— Корь — опасное вирусное заболевание. Корь чрезвычайно заразна, возможно самое заразная из болезней человека. У непривитых детей и взрослых протекает тяжело, вплоть до смертельного исхода. Дополнительная опасность в том, что переболевание корью обнуляет иммунитет к другим, уже перенесенным, инфекциям.

Вирус довольно нестоек во внешней среде, быстро разрушается вне организма, но при высочайшей заразности, это не доставляет ему много проблем при распространении.

— Какие есть средства защиты от болезни?

— Единственная работающая мера защиты — своевременная и достаточная по охвату вакцинопрофилактика. Из-за высокой заразности коллективный иммунитет работает, когда привито более 95% населения. Вспышки кори происходят всё чаще, мы пожинаем плоды халатного отношения к контролю за вакцинированием от кори, передачи права родителям (в массе своей абсолютно некомпетентным в этом вопросе) права окончательного решения о прививках детей от жизненно-опасных инфекций.

— Как можно вылечить корь?

— Препаратов для специфического лечения кори нет. Терапия только симптоматическая, поддерживающая.

Отметим, что по данным ВЦИОМ, 83% опрошенных считают необходимым прививание для детей от кори.

— Где сделать прививку от кори?

— Вакцинацию можно пройти в медицинской организации по месту жительства. Кроме того, необходимо делать ревакцинацию в возрасте от 6 лет до 35 лет. В особой группе риска люди, имеющие хронические болезни.

PROKAZAN готовит большое интервью об опасном заболевании, которое выйдет в ближайшее время.