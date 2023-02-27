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Двое маленьких детей погибли на трассе в Татарстане в страшной аварии с грузовиком

В Татарстане жертвами ДТП с грузовиком на трассе стали двое детей
Двое маленьких детей погибли на трассе в Татарстане в страшной аварии с грузовиком

Фото: ГИБДД РТ

На 1144-м километре автодороги М-7 "Волга" в Актанышском районе Республики Татарстан накануне случилось смертельное ДТП, жертвами которого стали двое детей.

По предварительной информации ГИБДД РТ, водитель легковушки "Киа" не выбрал безопасную скорость и проигнорировал предупреждения о погодной ситуации. В итоге он наехал на дорожное ограждение и вылетел на полосу встречного движения, совершив там столкновение с "МАЗом".

В результате аварии погибли двое детей, находившихся в салоне легкового автомобиля. Им было 4 и 7 лет.

Обстоятельства и виновника происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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