Более 10 рейсов задержаны в казанском аэропорту

В казанском аэропорту фиксируются задержки более чем 10 рейсов. Самая длительная задержка - 7 часов у рейса «Аэрофлота» в столицу России — Москву.

Неувязки в расписании касаются как вылетов, так и прилетов из различных городов России, а также Алматы.

Ранее мы писали о том, что официальное заявление властей об атаке БПЛА 14 января в Казани.

Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.