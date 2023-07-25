Автобусов не было все утро: жители казанского поселка не могли добраться до работы

Жители поселка в Казани не могут выехать на работу из-за отсутствия автобусов

Жители поселка Вознесенское в Казани не могли сегодня утром, 25 июля, уехать на работу. Связано это было с отсутствием общественного транспорта, сообщает inkazan.ru.

Как рассказала пользователь Анита в телеграм-канале, утром в поселке не было ни одного автобуса маршрута №68и 68а.

С ее слов, люди были вынуждены искать машины, которые могли бы довезти их до города в качестве попутчиком. Либо же, другой вариант - заказывать такси, но цена на него по утрам всегда очень высокая.

Как заявила Анита, она обратилась в Ассоциацию автотранспортных предприятий Татарстана с жалобой на отсутствие общественного транспорта, где ей сказала, что все автобусы на линии.

Подтвердил эту информацию и другой пользователь. Он рассказал, что обращался в ПАТП, где ему также сказали, что все автобусы на маршруте.