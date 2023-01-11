29-летний житель Казани украл кольцо за 76 тысяч рублей в ювелирном магазине в Сочи

В Сочи при попытке кражи дорогого кольца из ювелирного магазина задержан 29-летний житель Казани. Мужчина покусился на украшение стоимостью 76 тысяч рублей.

В полицию обратился директор магазина, который рассказал, что молодой человек попросил продавца дать ему примерить кольцо. Надев украшение, он просто сбежал.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже.