В Кремле назвали стрельбу в ижевской школе терактом

Стрельбу в школе № 88 в Ижевске, в которой погибли 13 человек и ранены по меньшей мере 23 человека, в Кремле назвали терактом. Предположительно, кровавую бойню устроил неонацист, бывший выпускник школы. А потому трагедия может иметь статус террористического акта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует РБК.

"Президент [Владимир] Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей в школе, где произошел террористический акт. Он совершен лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке", — сказал Песков.