При стрельбе в ижевской школе погибли 13 человек, из них семеро - дети

Число погибших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске достигло 13 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Среди погибших шестеро взрослых и семеро детей. Пострадал еще 21 человек, среди них 14 детей. Они получили разные ранения.

Эти данные - не окончательные.

"Информация по погибшим и раненым уточняется", - подчеркнули в СК.

Нападавший - мужчина в черном - был вооружен двумя пистолетами.

Расследованием уголовного дела займется центральный аппарат СК. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина в Ижевск выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).