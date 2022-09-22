Лера Кудрявцева выразила готовность лично участвовать в мобилизации и отправиться в зону СВО

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева высказалась об объявлении в РФ частичной мобилизации. По ее словам, она весьма огорчена тем, что происходит на Украине, но она отлично понимает, что именно там происходит, а потому полностью поддерживает решение властей.

По словам ведущей, она и сама готова "встать под ружье".

"Меня лично не спрашивали, чего я хочу. Я живу в России и если уж понадобиться пойти бабам на фронт. Пойду. Все свободны", — заявила Кудрявцева у себя в Телеграм-канале, сообщает CT News.