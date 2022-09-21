«Не могу не сказать»: в Минобороны впервые с марта назвали число погибших в зоне СВО россиян

Впервые с марта текущего года в Минобороны РФ называли число погибших российских военных. По данным ведомства, потери с начала спецоперации составили 5937 человек. Об этом сообщил генерал армии Сергей Шойгу в интервью "России-24".

"Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили: о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5 937 человек", - заявил Шойгу.

По словам министра обороны России, военнослужащие мужественно выполняют свой долг. При этом он особо отметил работу медиков.

"Больше 90% раненых вернулись в строй", - добавил он.