Забросал людей наггетсами: Концерт Feduk в Казани омрачила выходка известного блогера

18 сентября в столице Татарстана прошёл бесплатный концерт реп-исполнителя Feduk в честь праздника баскетбола Unics Fest. Само празднование началось в 15:00 с турниров по баскетболу и челленжей. Основная же часть мероприятия состоялась в 18:00 с концерта, который вёл известный блогер и реп-исполнитель Big Russian Boss.

Как отмечают в пресс-службе UNICS, основной целью концерта было представить жителям и гостям Казани игроков сезона – 2022/23 и презентовать новый клубный автобус. Завершил же концерт приглашённый исполнитель – Feduk.

Само празднование вызвало у гостей мероприятия неоднозначные эмоции. Помимо погодных условий, людей огорчило и поведение ведущих. Один из них толком не проговаривал слова и в целом «вёл себя нудно», отмечают зрители концерта. Big Russian Boss подарили коробку с нагетсами, недолго думав он вскрыл упаковку и начал кидать продукт в людей. Прокомментировав, что «Big Russian Boss накормил жителей Казани».

Само же поведение блогера также настораживало пришедших на мероприятие. Однако такая манера общения является частью имиджа.

Во время концерта шёл сильный дождь, но это не останавливало истинных фанатов творчества Feduk дождаться начала выступления. Певец перед многотысячной аудиторией исполнял как хип-хоп жанры, так и лирические песни.

На удивление, во время трогательных песен, в основном подпевали мужчины. И по завершению концерта представители сильного пола в стороне спели «Хлопья летят на верх», что тронуло мимо проходящих людей.

Отметим, что певец исполнил свои самые известные хиты, такие как «Холостяк», «Хлопья летят на верх», «Море» и многие другие. Также Feduk рассказывал зрителям про интересные случаи с концертов и вспоминал свой «путь к Олимпу».