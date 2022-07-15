Актера Ивана Краско экстренно доставили в больницу

В Петербурге в городскую клиническую больницу №31 на Крестовском острове госпитализировали актера Ивана Краско. У 91-летнего артиста нашли жидкость в легких, сообщает KP.RU.

В больницу Краско привезли с дачного участка. Он почувствовал себя плохо, пожаловался, что сложно дышать и он быстро устает.

За последнее время Иван Краско попадал в больницу несколько раз. Так, в прошлом году актера госпитализировали из-за коронавируса и микроинсульта. Тоже увозили с дачи.

Стоит отметить, что во всех этих случаях медики перестраховывались. Актер не находился в тяжелом состоянии, но, учитывая возраст, врачи принимали решение об обследованиях в условиях стационара.