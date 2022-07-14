Певец Григорий Лепс: «Не могу сказать, что я уважал своих любимых женщин»

Брутальный певец Григорий Лепс, который недавно развелся с женой после двадцати лет брака, сделал скандальное заявление. Он отметил, что для него в отношениях главную роль играет уважение.

"По-настоящему я влюблялся в своей жизни несколько раз, но не могу сказать, что очень уважал этих женщин. В меня, наверное, тоже влюблялись, но не знаю, уважают ли они меня до сих пор или нет. По крайней мере, я делал все, чтобы меня уважали. Если человек тебя не уважает, от него нужно просто бежать семимильными шагами, и чем быстрее, тем лучше", — признался артист в пресс-центре ТАСС.