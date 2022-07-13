Полиция задержала женщину, которая снимала порно со своими детьми

Полиция Петербурга задержала 43-летнюю женщину и ее 73-летнего компаньона, которые наладили производство детского порно. Для участия в нем женщина привлекла собственных детей - дочерей в возрасте 11,13 и 14 лет. Материалы распространяли за деньги через Интернет.

Установлено, что домашняя порностудия работала около 3 лет.

Задержанный мужчина, уточняют в СК, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору» и «Насильственные действия сексуального характера».