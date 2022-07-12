Предельная бдительность: жителей Татарстана предупредили об экстремальной погоде 13 июля

В Татарстане в целом и в Казани в частности в предстоящую сразу, 13 июля, ожидается ухудшение погоды. С таким предупреждением выступили специалисты ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

По данным синоптиков, 13 июля ожидаются дождь, град, гроза и сильный ветер.

Наиболее опасный промежуток времени с 11 утра до 20:00. При грозе ожидаются порывы ветра, скорость которых может достигать 17-22 метров в секунду. Локально пройдет град.