Предельная бдительность: жителей Татарстана предупредили об экстремальной погоде 13 июля

В Татарстане в целом и в Казани в частности в предстоящую сразу, 13 июля, ожидается ухудшение погоды. С таким предупреждением выступили специалисты ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.
По данным синоптиков, 13 июля ожидаются дождь, град, гроза и сильный ветер.
Наиболее опасный промежуток времени с 11 утра до 20:00. При грозе ожидаются порывы ветра, скорость которых может достигать 17-22 метров в секунду. Локально пройдет град.
Ранее мы сообщали, что в Казани водоемы временно непригодны для купания.