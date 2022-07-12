Сельчане похитили трех женщин, которых обвинили в колдовстве: раздели и пытают уже несколько дней

Группа крестьян в Перу похитила и удерживает трех женщин, обвиняя их в колдовстве. Правозащитники забили тревогу и обратились к местным властям за помощью.

Омбудсмен Элиана Револьяр Аньяньос призвала главу МВД незамедлительно разрешить ситуацию с женщинами, которые были похищены.

Отмечается, что в местности, где удерживают женщин, работают всего только трое правоохранителей, которые своими силами не могут справиться с ситуацией. В связи с чем Аньяньос призывает власти направить в муниципалитет подкрепление.

Предварительно, похищенные раздеты и подвергаются пыткам и издевательствам. Кроме того, пишет радио RPP, женщины находятся в неволе несколько дней.