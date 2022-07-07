Житель Татарстана пошел за грибами с чужой женщиной, а потом убил свою ревнивую подругу

В Татарстане задержан 34-летний житель села Мамыково Нурлатского района. Его подозревают в избиении до смерти собственной возлюбленной. Как сообщили в республиканском Следкоме, недавно в гости к паре заглянула общая знакомая, которая предложила сходить за грибами.

Хозяйка дома была пьяна и хотела спать, а вот ее муж был не против сходить в лес по грибы и составил знакомой компанию.

Грибов набрали, успешно их продали и купили на вырученные деньги самогон.

Тем же вечером собственная жена устроила грибнику скандал: ей не понравилось, что он ходил за грибами с чужой женщиной. Грибник не стерпел и сильно избил подругу. А утром она пожаловалась, что плохо себя чувствует.

Мужчина отправился любимой за лекарствами, а когда вернулся, увидел, что она уже мертва.

Мужчина задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.