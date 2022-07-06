Дома ждали родители и брат: В спецоперации на Украине умер 23-летний татарстанец

23-летний контрактник из Нижнекамска погиб во время спецоперации на Украине. Прощание с Антоном Тедиковым в 11.00 возле Монумента Победы в городе.

Военнослужащий родился в селе Городище Нижнекамского района в 1999 году. С 1-го по 7-й классы учился в Кармалинской средней школе Нижнекамского района, затем с 8-го по 9-й — в гимназии №34. После 9-го класса отучился в Нижнекамском политехническом колледже. Военную службу по призыву проходил в Уссурийске. Позже в рамках службы по контракту был переведен в Белогорск. Служил водителем отделения обеспечения подвижного хлебозавода.

На родине у Тедикова остались родители и брат.

Соболезнования семье молодого человека выразили руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, а также представители Нижнекамского городского совета, совета района, исполкомы района и города.