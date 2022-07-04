В Казани мужчина несколько раз ударил ножом в шею женщину-таксиста скрылся на ее автомобиле

Недалеко от одного из ТЦ по улице Зорге в Казани 29-летний местный житель с ножом напал на женщину-водителя такси. По данным пресс-службы Управления МВД по Казани, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, установили, что к подозреваемому по его вызову приехал автомобиль службы такси марки "Киа Рио". За его рулем была 37-летняя женщина. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес таксистке несколько ударов ножом в области шеи, после чего скрылся, угнав ее автомобиль. Пострадавшую госпитализировали.

Подозреваемый задержан в Кирби Лаишевского района. На данный момент мужчина находится под арестом.