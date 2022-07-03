Доконали: британский офицер выгнал на улицу семью украинских беженцев с пятью детьми

Офицер Великобритании Дадли Мальстер выставил на улицу многодетную семью беженцев с Украины. Об этом пишет газета The Daily Mai.

В семье беженцев 9 человек - пятеро детей, двое родителей, две пожилые женщины. Большое семейство сначала искало приюта в Польше, но через 2 месяца перебралось в Соединенное Королевство.

Первое время, рассказывают беженцы, англичане относились к ним внимательно и вполне дружелюбно. Но через несколько недель Мальстер без предупреждения и объяснения причин решил разорвать договор.

"Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют. <...> Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться", — рассказал украинский беженец.

40-летний хозяин дома Дадли Мальстер занимает пост старшего офицера Королевского флота на протяжении 20 лет. Он служил в Афганистане и Бахрейне, участвовал в обеспечении зарубежных поездок королевской семьи. Он поясняет, что его "довели": поведение украинских беженцев оставляет желать лучшего.

Ранее о желании побыстрее избавиться от беженцев из Украины заявили жители Бельгии, Латвии, Польши, Швейцарии.