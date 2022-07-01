Таксист в центре Казани учинил массовое ДТП

В центре Казани на пересечении Горького и Гоголя случилось массовое ДТП с участием трех автомобилей. Об этом очевидцы рассказали Telegram-каналу "в Татарстане поймут".

Все случилось утром 1 июля. Сообщается, что аварию спровоцировал таксист, при столкновении два автомобиля оказались на тротуаре, такси осталось стоять на дороге.

На месте ДТП работали медики скорой помощи.

Как уточнили в ОГИБДД Казани, в массовом столкновении участвовали" Хендай Крета", "Хендай Гетс" и "Хендай Солярис". Именно "Солярис" работал в такси.

У таксиста врачи диагностировали ушибы колена, но от госпитализации он отказался. Остальные водители не пострадали.