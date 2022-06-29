В России наконец придумали лекарство от алкоголизма: как оно работает

Медицинский директор "Р-Фарм" Михаил Самсонов заявил изданию "Подъем", что фармацевты создали лекарство от алкоголизма. Препарат называется "Ардалева", он хорошо переносится и может даже быть совмещен с алкоголем.

"В любых зависимостях играют роль опиоидные рецепторы. В данном препарате идёт блокировка двух: снижается активация и уменьшается тяга к зависимости. Препарат таблетированный и принимается курсом или когда есть тяга. Если человек, приняв таблетку, выпил (это не запрещается), какого-то токсического эффекта не будет, но тяга к следующей дозе уменьшается", - отметил Самсонов.

Испытания лекарства от пьянства завершились еще до начала пандемии, но потом ситуация с коронавирусом осложнила процессы регистрации.

"Пандемия, к сожалению, принесла тихое пьянство. Эта проблема есть и ей надо бы серьёзно заниматься", - сказал Самсонов и отметил, что цена на лекарство от алкогольной зависимости еще формируется, но будет доступной.