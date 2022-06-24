Троим детям тяжелораненой кассирши из Казани по ошибке сообщили о ее смерти: у детей срыв

Троих маленьких детей кассирки казанской "Пятерочки", на которую напал бывший сожитель, и которая, получив 7 ножевых ранений, находится в тяжелом состоянии в реанимации, госпитализировали. У всех детей - нервный срыв.
Как выяснилось, им по ошибке сообщили, что мама умерла.
Такое сообщение распространили некоторые республиканские телеграм-каналы. Старшему сыну женщины 11 лет, дочкам - 10 и 7 лет.
Следователи говорят, что дети очень боятся отца, хотя признают, что их он не бил.
Также сегодня Приволжский суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил нападавшего в СИЗО до 21 августа.
Состояние женщины остается тяжелым. Она может остаться инвалидом, поскольку лезвие ножа прошло через позвоночник.
Ранее мы сообщали, что нападавший на кассиршу "Пятерочки" рассказал о своих мотивах, отметив, что "она довела его".