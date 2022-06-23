Мужчина предстал перед судом за гибель 29 тысяч мышей

Чимшинский районный суд Башкирии вынес приговор 62-летнему жителю Уфы, который нанес своей ошибкой ущерб в размере 4,7 миллиона рублей. Именно столько стоили погибшие из-за мужчины 29 тысяч мышей.

Весной 2018 обвиняемый исполнял обязанности директора филиала "НПО "Микроген" "Питомник лабораторных животных" в селе Горный Чишминского района. Как установил суд, мужчина, несмотря на отсутствие ветеринарных свидетельств, приобрел у различных компаний и частных лиц более тысячи белых лабораторных мышей. Их не осмотрел ветеринар, не было соблюдено карантинных мер, он просто подселил новых мышей к имеющимся.

В итоге новые мыши заразили всех остальных мышиной оспой. Чтобы остановить болезнь, пришлось усыпить 29 тысяч особей.

Мужчине предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Вину он не признал. В итоге его приговорили к 5 годам лишения свободы условно. Ущерб придется возместить.