Нет слов, один мат на уме: Очередное повышение тарифов на ЖКХ в Татарстане повергло казанцев в шок

С 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут как в Казани, так и в других населенных пунктах Татарстана, на 6,2%.

“В связи с реализацией инвестиционной программы МУП «Водоканал» ФАС России согласовала долгосрочные предельные индексы роста платы граждан для г. Казани. С 1 июля 2022 года размер индекса составит 13%”, - сообщила на "круглом столе" первый заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

За счет повышения тарифа “Водоканал” сможет провести ремонтные работы, взяв кредитные средства. Ведь ситуация, как говорят, в Казани весьма плачевная. Как утверждается заместителем председателя комитета ЖКХ РТ Риммой Гариповой, капитальный ремонт труб и инфраструктуры Казани в целом оценивается в 65 миллиардов рублей. Только за текущей месяц на сетях канализации Казани произошло 80 аварий, а в прошлом году их было 96 всего за год.

Фото: Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"

Расходы на коммунальную инфраструктуру увеличились по республики по сравнению в прошлом году в 2,5 раза- 13,9 миллиардов рублей, а объем финансирования инвестиционной программы на весь период составит более – 6,9 миллиардов рублей, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ильдус Насыров. Что, как мы видим, не погасит и половины предстоящих расходов.

Так, казанцы будут вынуждены платить за коммунальные услуги просто баснословные деньги. Ведь цена водоснабжения вырастет на 2,5 рубля, это значит, что стоимость одного кубического метра составит 24,8 рубля, а водоотведение подорожает – на 8 рублей, то есть цена кубометра станет 27,6 рублей.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

По сообщению РБК со ссылкой на данные госкомитета РТ по тарифам, в 2023 году водоснабжение увеличится еще на 2,8 рублей от предыдущей стоимости за кубометр, водоотведение станет 33, 6 рубля. В 2024 стоимость станет еще больше. И это неудивительно, ведь капитальные вложения предприятия “Водоканал” также повышаются, так сказать, не в один раз. В этом году эта сумма составила 367 миллионов, в следующем будет 806 миллионов рублей и к 2024 году составит 1 миллиард рублей.

«Тариф устанавливается для предприятия-поставщика коммунальной услуги, это стоимость коммунальной услуги. Плата граждан – это произведение объема потребленной гражданином услуги и тарифа. Тариф формируется исходя из экономически обоснованных расходов предприятия на производство конкретного коммунального ресурса или коммунальной услуги, для каждого предприятия он индивидуальный. Предельные индексы – это черта, выше которой совокупный платеж граждан за весь набор коммунальных услуг вырасти не может. В среднем по Татарстану предельный индекс роста платы граждан с 1 июля 2022 года не превысит 6,2%», - отметила Лариса Хабибуллина.

"Выживайте, как хотите"

В правительстве говорят о необходимости срочного ремонта коммунального комплекса. Однако на фоне повышенной инфляции в стране у россиян, в том числе и казанцев, каждый рубль на счету. Но как обычно у горожан мнения никто не спрашивал. А вот корреспондент Peokazan.ru узнала, что жители Казани думаю об увеличении стоимости ЖКХ?

Не будем лукавить, практически каждый опрошенный казанец возмутился текущим положением дел. Мыл, трубы ремонтируют каждый год, тарифы индексируют тоже, а зарплаты у людей остаются на уровне предыдущих лет.

“Нет слов, простите конечно, один мат на уме”, - ответила женщина.

“Ужасно, как мы должны жить вообще, зарплату никто не прибавляет. Пусть сначала проиндексируют доход людям. Как жить на 18 тысяч рублей, скажите”, - возмутилась жительница Казани Ирина.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

“Я вообще не знаю, что сказать. Я еще не отошел от платежки в мае, где нам начислили за отопление, которого не было. Все мерзли, сидели. Теперь это. Оборзели, больше никак не скажешь”, - сказал мужчина.

“Плохая новость, зарплату не повышают, а тарифы, цены растут. Выживайте, как хотите”, - сказала девушка Наталья.

“Пенсию прибавили недавно на 1200 рублей, ну это мало же. За кварплату платить много очень. Еще же продукты покупать надо. Молоко, хлеб, батон купишь, минус 500 рублей, а это еще без мяса и колбасы. Дорого очень”, - сказала жительница Казани.

“И так коммуналка неподъемная для пенсионеров, например, да и для семейных людей, а тут еще повышают. Ну куда еще больше. За однокомнатную квартиру по 6 тысяч рублей зимой платишь, еще повысили. Помимо этого, на все же цены выросли, уровень инфляции невозможный”, - подметила женщина.

“Увидела, сколько продукты стали стоить, чуть в обморок не упала. Овощи, морковь - это ведь сезонные продукты и у нас выращиваются, а цены повысились. Те же самые крупы, для меня было шоком, когда гречку за 150 рублей стали продавать. Про коммуналку вообще молчу. Средняя заработная плата 20-25 тысяч рублей, из них 6- 8 тысяч только за ЖКУ отдать надо. Помимо этого есть и другие расходы, а еще одеваться надо. Вон детям банка смеси 5 тысяч рублей стоить стала”, - рассказала женщина.

Сейчас повышают цены на все, и на ЖКХ в том числе, только вот доход жителей находится на уровне пятилетней давности. В результате потом сообщают, что долг по коммунальным услугам горожан почти 8 миллиардов рублей. Интересно, почему это? Может быть из-за того, что возможности платить такие большие деньги за коммуналку, которая близится к значениям МРОТ в зимнее время, у людей просто нет. Казанцы непременно задумываются о том, что будет дальше, если расходы населения превышают их доходы? И, как мы все понимаем, не только не будут снижаться, но и продолжат расти.