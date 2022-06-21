Niletto приедет на День молодежи в Казань и «зажжет» в экстрим-парке «Урам»

26 июня в Казани состоится масштабный фестиваль, который приурочен ко Дню молодежи. Мэрия Казани сообщает, что в экстрим-парке "Урам" на нескольких площадках будут проходить танцевальные батлы, выступления стендап-комиков, арт-фестиваль и поэтический слэм.

Хедлайнером концертной программы станет Niletto.

Помимо артиста, казанцев и гостей города ждут выступления стендап-комиков, арт-площадки, скетч-баттлы.

Вход на фестиваль – свободный, по предварительной регистрации, сообщается на сайте мероприятия.