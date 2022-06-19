Хотел защитить маму: Мужчина выбросил 11-летнего сына с балкона

Вчера, 18 июня, 41-летний выбросил с балкона дома своего 11-летнего сына в Екатеринбурге. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Ura.ru.

Как рассказал пострадавший мальчик сообществу «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», он хотел защитить свою маму от отца, который стал ее бить во время ссоры. Подросток хотел вызвать полицию, но отец взял его и бросил на пол. Мальчик взял нож и ударил отца в живот, а после убежал на балкон, где его поймал мужчина. Он пинула мальчика так, что тот улетел с третьего этажа.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга, переломами левой рука и ноги, а также шести позвонков. Следствие проводит проверку по факту случившегося. Уже выяснили, что 41-летний мужчина ранее был судим, нападение и нанесение повреждений сыну отрицает. Мать ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.