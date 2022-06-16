Любовница перерезала горло законной жене своего возлюбленного

В Москве женщина перерезала горло законной жене своего любовника. Об этом сегодня, 16 июня сообщает СК России по Москве.

Следователи установили, что в подъезде дома на Херсонской улице встретились жена и любовница одного и то же мужчины.

Мирного разговора не вышло, начался скандал. В нем любовница выхватила нож и перерезала горло оппонентке.

Ей удалось сбежать, дома любовница выстирала одежду, чтобы устранить следы крови.

Однако у этой резни был нечаянный свидетель - сосед погибшей женщины. Он и сообщил полиции, что случилось, и кто убийца. Женщина задержана.По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело.