Жительница Рубежного рассказала, как снайпер ВСУ убил ее мужа, а потом не давал забрать его тело

Украинский снайпер во время боев за город Рубежное в Донбассе цинично застрелил мирного жителя и двое суток не давал подойти к телу его родным. По словам вдовы, Натальи Онищенко, хоронить мужа пришлось под пулями, она не могла оставить его тело на улице.

"Мы с мужем и сестрой стояли под окном (своего дома в частном сектора - ред.). Хотели затянуть его пленкой вместо стекла, которое выбило осколками при обстреле. И тут снайпер выстрелил мужу в голову, он осел под забор. Тогда я подумала, что это он прячется от пуль... А снайпер еще два дня не давал забрать тело - всё стрелял по дому", - рассказала Онищенко руководительнице спецкомиссии Анне Сороке, сообщает РИА Новости.

Когда снайпер стих, соседи помогли вдове оттащить тело убитого мужа во двор. Она похоронила его в воронке от попадания снаряда.

"Могилу копали с 15-летней дочерью, а пули летели над головами. Выбежим из укрытия, покопаем. Стрельба начнется - мы опять в укрытие. Так за пять-шесть раз и сделали. А потом взяли документы и деньги и бежали из дома", - рассказала Онищенко.

Встреченные ими бойцы ЛНР показали безопасную дорогу для эвакуации.