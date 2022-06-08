Написали десять, а отловили пять: Как обстоят дела с проблемой бездомных собак в Казани?

Периодически в социальных сетях появляются сообщения об очередном нападении собак на людей. Для Казани эта тема стала весьма важной, ведь эту проблему пытаются решить уже долгие годы. Так в прошлом году городские власти заявили о намерении превратить столицу Татарстана в город без бездомных животных гуманными методами.

Уже в первый квартал 2022 года, как сообщает замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, число укушенных бездомными собаками казанцев упало на 26% до 408 человек в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Тогда возникает вопрос, если работа ведется, так почему же казанцы все больше стали в последнее время жаловаться на агрессию собак? А каждый пятый татарстанец уже стал выступать за более радикальные методы борьбы с бездомными животными? Редакция Prokazan.ru решили разобраться в этой теме и узнать у казанцев, что они думают о проблеме бездомных животных и их отстреле?

Из данных опроса , проведенного ИА «ПромРейтинг», 22,5 % жителей Казани за отстрел животных, однако все-таки тех, кто за более гуманный способ борьбы, оказалось намного больше. Жители города больше высказывали мнение о повышении ответственности среди населения, а также отлове и регулировки рождаемости собак.

“Стрелять в животных, это недопустимо. Ведь это тоже самое, если бы начали отстреливать бездомных людей. Есть же много разных способов борьбы. Например, брать ответственность и не выкидывать собаку на улицу, отдайте в приют, есть же специальные службы, которые отлавливают, чипируют собак, а потом следят за ними”, - отметила девушка.

“Отстреливать точно не стоит, надо быть максимально гуманными. Животные там не по своей вине появляются, тут все-таки дело в недобросовестных хозяевах. Стерилизовать, чтобы не размножались, приюты, однако они переполнены”, - рассказала жительница Казани.

Некоторые стаи чувствуют себя спокойно и защищено в определенных местах. Так в одном из районов Казани обитает стая уже чипированных собак, что означает что они стерилизованы и вакцинированы. Местные жители не только уже знают каждую собаку, кормят, но и дали каждому не номер, а имя.

“Они никого не трогают, спокойные. Это Добрыня, это Мишка, там Волчок, а этого Нахалом вроде зовут, все время лезет. На самом деле от людей же тоже зависит, они чувствуют, что люди не любят животных, поэтому нападают, или дразнят их”, - подметила женщина.

Однако были и те, которые поддерживают отстрел животных.

“Жалко песиков, но безопасность детей важнее, поэтому поддерживаю”, - отметил мужчина.

Кто-нибудь следит за отловом собак или нет?

Сейчас в Казани по итогам “переписи собак” насчитывается 6,3 тысячи бездомных собак, которые в основном обитают в спальных районах и промзонах. Только в этом году на работу с бездомными животными из бюджета Татарстана выделили 26 млн рублей, в том числе на содержание 196 агрессивных собак, которые остаются на дожитии в приюте муниципального подрядчика ООО «Зооцентр».

О том, как ведется работа по борьбе с бездомными животными, и существующих проблемах в этой области, мы поговорили с Эвелиной Скрипочкиной, членом организации ТРМБОО “Зоозабота”.

По словам спикера, открыв социальные сети, можно увидеть, что ситуация обстоит не лучшим образом. Однако, есть федеральный закон, который определяет работу с этими бездомными животными. И работа эта ведется. Но есть в этой работе некоторые проблемы, в особенности недостатки в законе.

Одной из главных проблем, которую назвала наша собеседница, это отсутствие контроля со стороны Исполкома за работой исполнителя. Так как весь учет ведет сама организация-исполнитель. Как рассказала спикер, они могут отметить у себя регистрационный номер, и никто другой не знает под каким номером собака. Кадмин главного ветеринарного управления в нормативном акте прописали срок хранения документов три года после выпуска собаки из приюта. А это значит, что собаку можно выпускать, а через какое-то время снова отлавливать, ведь документа уже нет.

“Нет контроля со стороны Исполкома за работой. Да, мэр приезжает туда иногда, вот смотришь новости, сообщают. Он поручил проводить вот выставки, это все здорово и молодец, но Исполком, как заказчик, должен контролировать работу исполнителя, это его обязанность по закону о госзакупках. Вот нет на сайте фото собак, получается уже не контролируют. Так как это требование закона, они должны быть, эти фото. Должна быть видеозапись процесса отлова. Постоянно спорят, в законе не прописано как надо вести запись. Но если откроем толковой словарь и прочитаем, что такое процесс? Это действие. А у них стоит камера на кузове, и вот они грузят собаку в машину, камера фиксирует. Извините, а на какой улице вы отловили, на какой выпустили, этого камера не фиксирует. По закону Исполком должен выписать штраф. Это предусмотрено в законе. Когда делают дороги или ремонт школ, там же есть приемочная комиссия, а здесь нет, почему? Не важные вопросы? Написали десять, а отловили и выпустили пять, какая разница”, - рассказала нам Эвелина.

Оказывается, в нормативном акте прописано, что на сайте или других социальных сетях должны выставляться фотографии животных, которые находятся в приюте, их краткое описание, место и дата отлова.

“Если вы зайдете на сайт "Зооцентра", вы увидите, что там только размещаются фото отловленных собак, которые потом выпускаются. В приютах есть собаки, которые остались на доживание, например, кого нельзя выпускать, больные, агрессивные. Фото этих собак нет, мы не знаем есть они там или нет. А на них деньги выделяются, на содержание этих собак”, - отметила она.

Помимо этого Эвелина Скрипочкина добавила, что численность собак по актам выполненных работ, которые размещены на сайте госзакупок по контракту с Казанью не совпадает с количеством фотографий собак, которых публикуют на сайте.

“Из них следуют, что ежемесячно отлавливается где-то около 800 собак, а если мы посмотрим сайт опять-таки “Зооцентра” и посчитаем количество собак отловленных в Казани, а у них еще четыре контракта есть с другими районами, то там 40 собак всего в течении месяца. А 800 разделите на 30 дней, причем они в выходные не работают. Даже если мы грубо на тридцать разделим, в день должно отлавливаться 30-20. По данным сайта по 4-5 в день” - отметила член организации "Зоозабота".

Какова причина агрессии собак?

Еще одна проблема, что собаки выпускаются в другие районы республики, и случаев таких много. Так например, в 2021 году собак с казанскими номерами нашли в Тетюшском районе на трассе. Именно это, как считает эксперт, также влияет на агрессивное поведение собак. Такое же мнение высказал в интервью Бизнес Онлайн замруководитель исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«Когда собаку после стерилизации и вакцинации выпускают в прежнее место обитания, то животное знает, где укрыться от непогоды, где найти еду, где люди злые, а где добрые, — объясняет Гиниятуллин. — Привычная обстановка не вводит животное в стресс. Собака спокойна и неагрессивна. Уличные собаки на территории города в среднем живут 3–4 года, потому выбранная методика выпуска в прежнюю среду обитания ведет к снижению популяции без последствий для окружающих. В этом плане закон правильный и гуманный, но если выпускать животное в чужую среду обитания, то последствия будут».

Если собаки так реагируют, так почему тогда их выпускаю совсем не там, где нашли? А может есть в этом какая-то выгода или это халатность сотрудников?

По словам спикера, работа должна вестись более серьезно. Да, выставки и конкурсы это хорошо, но за основной массой собак выпущенных на улице города контроля просто нет.

“В Псковской области разговаривала с девочками, которые занимаются отловом. Мне рассказали, что к ним приходит ветуправление, они чипируют собак, ветуправление сканирует сразу и сравнивает с документами. Потом только подписывают акты и потом только оплачивают. Самая главная проблема сейчас - отсутствие контроля”, - добавила женщина.

Сегодняшняя ситуация показывает, что основная вина с ситуацией нападения собак лежит в основном на людях. Низкая ответственность перед теми, кого приручили. Нет законов, которые бы регистрировали всех животных и их хозяев. Плохой контроль ведомств за надлежащим выполнением работы, за которую направлены немалые, на минуточку, деньги. В итоге, если не брать действительно агрессивных особей, испуганные собаки, которых после операции и вакцинации выпускают в неизвестной местности, вынуждены защищаться от людей уже заочно вражески настроенных. И как результат это приводит к новым случаям нападения на взрослых и детей.