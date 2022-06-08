Долой Макдак, даешь эчпочмак!: Кто и как заменит в Казани ушедшие иностранные бренды общепита

В последнее время в связи с последними событиями на Украине из России ушло большое количество известных гастрономических брендов, распространенных по всему миру. Самый известный бренд - Макдональдс.

Отразится ли уход гастрономических брендов на интересе к Казани и Татарстану иностранных туристов? И чем теперь их собираются привлекать рестораторы? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с генеральным директором Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галиной Шарафутдиновой.

"ЛЮБОЙ ПРИЕЗЖАЮЩИЙ СЮДА ХОЧЕТ ПОПРОБОВАТЬ МЕСТНУЮ КУХНЮ"

Казанские рестораторы на данный момент не видят проблемы в уходе гастрономических брендов.

“На мой взгляд, на туристической привлекательности Казани это никоим образом не отразится”, - говорит Шарафутдинова. - Иностранцы едут к нам в первую очередь за культурным и историческим наследием. Гастрономический туризм сегодня тоже развивается в Казани. Все это не имеет отношения к иностранным брендам, так как связано скорее всего с национальной кухней. Любой приезжающий сюда хочет попробовать местную кухню. История познается в том числе и через культуру еды. А что касается, например, такого известного бренда, как Макдональдс, - ведь он не закрывается как формат, просто будет работать под другим брендом”.

По словам собеседницы издания, многие казанские заведения татарской кухни уже хорошо зарекомендовали себя перед приезжими и пользуются среди них большой популярностью - туристы едут на них.

Фото: "Областная газета"

Кафе и рестораны, не специализирующиеся на национальной кухне, тоже не остаются без внимания посетителей.

“Остальные рестораны, не относящиеся к заведениям национальной кухни, также являются посещаемыми, в том числе и среди туристов. Они познают национальную кухню, но знакомятся и с другими концепциями, которых в Казани сегодня достаточно. Каждое заведение старается находить новые яркие вкусы, чтобы удивлять туристов и жителей республики”, - говорит Шарафутдинова.

Формируется пул гастрономических проектов, создающих образ именно гастрономической Казани. Гостей знакомят с высокой кухней, погружают в историю продукта. Индустрия развивается, обновляется меню, все больше и больше используется локальных продуктов отличного качества.

КАЗАНЬ И КУХНИ НАРОДОВ МИРА

В Татарстане много заведений, специализирующихся на кухнях народов мира.

“Новые кафе и рестораны, открывшиеся в Казани за последнее время не относятся к национальной кухне, но имея большой потенциал, уже получили признание посетителей. Это в большей степени паназиатская и итальянская кухни. Открывается много кофеен, со своей неповторимой атмосферой”, - рассказала Шарафутдинова.

Паназиатская кухня, по словам собеседницы издания, представляет собой уникальное смешение самых интересных и вкусных блюд тайской, японской, вьетнамской, китайской кухонь.

“Это сбалансированная, интересная и вкусная кухня. У нас уже есть рестораны, которые специализируются на паназиатской кухне. А в некоторых заведениях она есть в отдельных позициях, в составе основного меню. Скоро распахнёт свои двери еще один ресторан паназиатской кухни. Мы хотим передать гостям, что каждый сегодня может найти для себя тот формат, который любит. Наша задача - повысить уровень сервиса и дать ту эмоцию, за который люди приходят к нам, и чуточку больше.”, - рассказала Шарафутдинова.