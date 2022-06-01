Сегодня, 1 июня, вступил в силу федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". В частности, заработал пункт 4 статьи 20 главы 3 закона — и это напрямую касается Татарстана. С 1 июня Минниханов - больше не президент республики, именоваться теперь он должен "главой региона" или "руководителем субъекта Федерации".

Сам Минниханов ранее говорил о том, что республика будет выполнять положение скандального закона.

"Понятно, что есть сложившиеся исторически вещи. Мы должны уметь слушать друг друга. Понятно, что закон принят. Мы законопослушные люди. Так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах", — заявлял Минниханов в декабре прошлого года.