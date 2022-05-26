Помощь детских хирургов срочно потребовалась в Татарстане двум подросткам в возрасте 13 и 14 лет. В первом случае ребенок, по его словам, случайно, проглотил швейную иглу. Медики успешно смогли достать ее путем проведения эндоскопической операции под наркозом.

Второму подростку провели аналогичную операцию, чтобы достать проглоченную им иголку от циркуля.

Медики напоминают, что в период каникул детский травматизм растет. Родителям следует быть более внимательными и оберегать детей от возможных опасных ситуаций.