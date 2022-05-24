Российские военные в ходе спецоперации на Украине сознательно затягивают наступление, об этом сегодня, 24 мая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что ВС РФ не наносит ударов по гражданским объектам, по территориям, где могут находиться мирные жители.

"Российские вооруженные силы, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. Выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием", - сообщил он.

Скорость наступления россиян снижается, по словам Шойгу, из-за необходимости обеспечения режима тишины и создания гумкоридоров для вывода населения, сообщает ТАСС.

"Но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - пояснил Шойгу.