Курс рубля в эти дни находится на пиковых значениях, сообщает РБК со ссылкой на министерство экономического развития РФ. Ранее сегодня курс доллара опускался максимально до 57,2 руб., евро – до 58,26 руб., следует из данных Мосбиржи.

"По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России", — сообщили в Минэкономразвития.

По предварительным прогнозам, на конец текущего года среднегодовой курс доллара останется на уровне 76,7 рубля.