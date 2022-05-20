Всемирная организация здравоохранения созывает экстренную встречу медицинских экспертов мира для обсуждения вспышки оспы обезьян в ряде стран. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. На сегодня оспа обезьян выявлена у людей уже в восьми странах.

Эксперты намерены обсудить способы распространения обезьяньей оспы и причины ее высокого распространения среди гомосексуалистов и бисексуальных мужчин.

Также поднимут вопрос вакцинации и работы с контактными и инфицированными.

Случай заражения оспой обезьян впервые выявили в Австралии у туриста, вернувшегося из Европы. Еще два случая болезни подтвердили в Канаде. За последние дни заболевание также выявили в нескольких странах Европы и США.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что случаи заражения оспой обезьян вызывают серьезное беспокойство и у россиян.