В Москве начались съемки девятой по счету части популярной новогодней комедии "Елки", но, как пишет КП, исполнители главных ролей - Сергей Светлаков и Иван Ургант - не были замечены на съемочной площадке.

Не было их имен и на традиционной в начале съемок тарелке, на которой перечислены все имена участвующих актеров и членов съемочной группы.

Известно, что главную роль в "Елках-9" отдали Евгению Кулику. Он же стал автором сценария.

""Ёлки" будут принципиально новыми, смешными и свежими. Мы стараемся и надеемся, что у фильма будет такой успех, что он будет нравиться всем еще много лет", – рассказал Кулик.