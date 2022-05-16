Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на баланс города переходит завод "Рено Россия", и именно на нем будут производить легендарные автомобили "Москвич".

"Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"",— сообщил Собянин в своем блоге.

Основным партнером завода станет КамАЗ, сообщает "Ъ".

Собянин отметил, что пока планируется выпуск "Москвичей" с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем, вероятно, станет возможным и производство электрокаров.

Ранее Минпромторг сообщил о переходе российских активов группы Renault в государственную собственность.

"Москвич" - автопроизводство, существовавшее в СССР и РФ с 1930 по 2010 год. В начале 2000-х "Москвичи" выпускать прекратили, а через 10 лет завод стал банкротом и был приобретен "Рено".