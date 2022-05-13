Россиянина, осужденного в США, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер

Россиянина Виктора Бута, которого осудили в США, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.

По информации издания, с баскетболисткой, которая находится в одном из подмосковных СИЗО, сотрудники ФСИН уже провели предварительные переговоры о возможном обмене.

«Решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным», -говорит источник издания во ФСИН.

Напомним, 5 марта американку арестовали в столичном аэропорту Шереметьево, она была обвинена в контрабанде наркотиков.

Виктор Бут содержится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. В 2012 году его приговорили к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC), в Америке организация считается террористической. По запросу Вашингтона в 2008 году его арестовали в Таиланде. Россиянин вину не признал. Два года назад у Бута ухудшилось состояние здоровья, медицинскую помощь ему не оказывают.