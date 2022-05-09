В республиканском Гидрометцентре сообщили, что до конца этой недели погода в Татарстане будет неустойчивой и дождливой.

Уже завтра, 10 мая, погода изменится - в ночь пойдет дождь. Минимальные температуры воздуха ночью составят +5..+10 градусов, максимальные температуры воздуха днем от +10 до +15 градусов.

11 мая будет дождливо и облачно, днем ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью температуры воздуха составят +4..+9 градусов, а днем всего +9..+14 градусов.

12 мая, в четверг, дожди продолжат поливать республику, ночью будет максимум до 7 градусов тепла, днем - от 11 до 16 градусов.

Дожди сохранятся и в пятницу, и в субботу.