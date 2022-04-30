Власти Ставропольского края начали проводить проверку по факту жестокого обращения с ребенком. Поводом стало появление фото, на котором ребенок из-за решетки тянет руку с металлической миской. О начале разбирательства объявил глава региона Владимир Владимиров. По данным прокуратуры, заведено уголовное дело.

Скандальное и ужасающее фото появилось в социальных сетях. На нем видно, что ребенок находится за решеткой, лежит на полу, на втором кадре он тянет железную миску через решетку.

"Ситуацию в Георгиевском округе, где несовершеннолетний мальчик находился в недопустимых условиях, держу на особом контроле. Поручил уполномоченному по правам ребенка проверить все факты и обстоятельства. Расследование проводят правоохранительные органы", - написал Владимиров в Telegram.

Губернатор отметил, что сейчас ребенка забрали и поместили в детский дом до выяснения всех обстоятельств.