Бывший полузащитник казанского «Рубина» Рубен Рочина попал под подозрение в изнасиловании. Сейчас он играет в Испании за "Гранаду". По данным местного издания El Pais, Рочина вместе с одним из своих приятелей изнасиловали 31-летнюю женщину, воспользовавшись ее бессознательным состоянием после чрезмерного употребления алкоголя.

Сообщается, что все случилось на частной вечеринке.

В текущем сезоне Рочина провел 14 матчей, в которых забил один мяч. В составе казанского "Рубина" испанец выступал с 2016 по 2018 год.